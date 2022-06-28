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Россия распространяет фейки о ВСУ на Криворожской ТЭС, чтобы нанести по ней удар, - энергетики

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Распространенная министерством обороны страны-агрессора информация о наличии вооруженных лиц на территории ДТЭК Криворожская ТЭС является абсолютным фейком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании ДТЭК Энерго.

В сообщении отмечается: "Никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, которые обеспечивают ее работу".

Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора расцениваются как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками против объекта гражданской инфраструктуры Украины.

Компания в очередной раз обращает внимание мирового сообщества на военные преступления России в Украине и целенаправленные атаки, которые готовятся по объектам критической инфраструктуры".

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Россия распространяет фейки о ВСУ на Криворожской ТЭС, чтобы нанести по ней удар, - энергетики 01

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Как уже козломордые достали всех.
  • Voc Vox
    а где же наши защитники криворожскиеиз 95квартала?как там в окопах наверное сидят?
    рубрика:Человек и гавно
  • Гюльчатай Рабинович
    В Кремлі склад хімічної зброї, треба ******** по ньому!
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