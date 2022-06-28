Совбез ООН собирается на заседание из-за ракетного удара по ТЦ в Кременчуге

Совет Безопасности ООН 28 июня соберется на заседание по обсуждению обстрелов российскими войсками гражданских лиц в Украине.

Об этом сообщили в постоянном представительстве Норвегии при ООН, являющейся членом Совбеза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сообщение о нападении России на торговый центр в Кременчуге ужасно, - отметили в норвежском представительстве. - Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру".

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

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Ожидается участие Украины.