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Совбез ООН собирается на заседание из-за ракетного удара по ТЦ в Кременчуге

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Совбез ООН собирается на заседание из-за ракетного удара по ТЦ в Кременчуге
Совет Безопасности ООН 28 июня соберется на заседание по обсуждению обстрелов российскими войсками гражданских лиц в Украине.

Об этом сообщили в постоянном представительстве Норвегии при ООН, являющейся членом Совбеза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сообщение о нападении России на торговый центр в Кременчуге ужасно, - отметили в норвежском представительстве. - Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру".

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате удара по торговому центру в Кременчуге погибли 15 человек, - ОВА

Ожидается участие Украины.

Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Максим Мирович@mirovichmedia

    Взорвавший торговый центр в США был объявлен международным террористом и вскоре ликвидирован. Взорвавший торговый центр в Украине почему-то остаётся в ранге «главы государства» и многие европейские политики испытывают необъяснимое желание поболтать с ним по телефону
  • Евгений Агро
    Нехай ООН і G7 визнають рашистію державою-терористом і припинять усі економічні зв'язки. І Україна це також зробить. ВР проголосує за визнання державою-терористом і покаже приклад Світу і вимагатиме зробите це їх також.
  • Руслан Вовчук 22efa89a
    В радбезі ООН досі є кацапи з правом вето(.
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