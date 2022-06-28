В течение 27 июня на южном направлении уничтожены 19 оккупантов, 1 танк, 1 САУ и склад боеприпасов, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 27 июня 2922 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Ситуация на южном фронте стабильно сложная, но силы обороны контролируют ее развитие".

Противник продолжает инженерное укрепление рубежей обороны, ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам. Парными и единичными вертолетными ударами пытался отвоевать утраченное положение в районе Потемкиного, Плотницкого и Лупарева на Херсонщине. Наши подразделения не уступили.

Николаев снова обстрелян реактивной системой залпового огня "Ураган" кассетными боеприпасами. Поражены частные подворья и дома, автомобиль. Кассетные боеприпасы разбросало и у остановки общественного транспорта. Информация о пострадавших не поступала.

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Нашими штурмовиками и многоцелевыми вертолетами нанесено пять авиационных ударов по скоплению вражеской силы и военной техники в Снегиревском, Криворожском и Бериславском районах. Результаты доразведываются.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач "отминусовано" 18 рашистов, танк Т-72, ​​самоходную гаубицу "Акация", автомобильную технику и полевой склад боеприпасов в Херсонском районе.

В Черном море без изменений в корабельной группировке вражеского флота – 2 ракетных носителя по 8 ракет каждый, продолжают держать под угрозой боевого применения всю территорию Украины.

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С затиханием шторма минная опасность у побережья усиливается. Сорванные волнением моря вражеские "сюрпризы" могут все чаще приносить к урезу воды, а это слишком опасно.

Дополнительно в Одесской области ограничено использование внутренних водоемов. В частности, запрещен выход и пребывание маломерных плавсредств в Тилигульском, Малом Аджалицком и Будацком лиманах, на озерах Сасык, Шаганы, Алибей, Бурнас.

В другие внутренние водоемы Одесской области выход маломерных плавсредств разрешен только субъектам хозяйствования на основании специального разрешения и только в светлое время суток.