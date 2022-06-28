Россияне продвигаются в Лисичанск, но не смогли полностью его отрезать, - Институт изучения войны

Российские войска не смогли полностью отрезать Лисичанск от путей сообщения с Бахмутом. Оккупанты также провалили попытку продвижения в сторону Славянска.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Отмечается, что российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Славянска. Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине.

Российские наступательные операции были в значительной степени застопорены вокруг Изюмского направления, поскольку сконцентрировали свое внимание на районе Северодонецка и Лисичанска.

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Основные выводы аналитиков ISW: