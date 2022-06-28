Новости • Война

Россияне продвигаются в Лисичанск, но не смогли полностью его отрезать, - Институт изучения войны

5 1846
Россияне продвигаются в Лисичанск, но не смогли полностью его отрезать, - Институт изучения войны
Российские войска не смогли полностью отрезать Лисичанск от путей сообщения с Бахмутом. Оккупанты также провалили попытку продвижения в сторону Славянска.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Отмечается, что российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Славянска. Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине.

Российские наступательные операции были в значительной степени застопорены вокруг Изюмского направления, поскольку сконцентрировали свое внимание на районе Северодонецка и Лисичанска.

Также читайте: Еще один ракетный удар по Славянску. Россияне ударили по центру города. Есть погибшие и раненые, - мэр Лях

Основные выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска постепенно продвигались к юго-западу от Лисичанска возле шоссе T1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью перерезали украинские пути сообщения с Бахмутом.
  • Восточнее Бахмута в ходе наступательных операций оккупанты продвигались размеренно.
  • Украинские войска отразили наступление врага севернее Славянска.
  • Российские войска предприняли ограниченные и локальные атаки на оспариваемых линиях фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись вперед.
  • Украинские контрнаступления вдоль на юге продолжают вынуждать российские войска отдавать приоритет оборонительным операциям вдоль линии соприкосновения.
  • Российские оккупационные власти предпринимают шаги по усилению экономического контроля над оккупированными территориями и принуждению украинского населения к переходу на рубль.

ТОП-новости

все новости