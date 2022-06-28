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Следующий отопительный сезон – самый сложный в истории Украины. Тарифы не повысят, - Чернышов

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Следующий отопительный сезон – самый сложный в истории Украины. Тарифы не повысят, - Чернышов
Следующий отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины. При этом он начнется вовремя, тарифы не будут расти и будут стабильными.

Об этом заявил министр громад и территорий Украины Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сейчас имеем много вызовов, ведь у нас есть разрушенная критическая инфраструктура, в том числе испытали разрушения или повреждения 331 котельная, разрушены три предприятия теплокоммунэнерго в городах Ахтырка, Кременчуг и Чернигов. Мы должны восстановить их до начала отопительного сезона, и мы настроены это сделать. Уже разработаны планы по возобновлению этих предприятий, работы ведутся", - сказал Чернышов.

Министр также призвал украинцев относиться максимально бережно к сохранению тепла в домах этой зимой.

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"Мы должны прекратить регулировать температуру в помещениях открытием окон и подготовиться "по-взрослому" к следующему отопительному сезону. В частности, внедряя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами и т.д.", - подчеркнул Чернышов.

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Топ комментарии

  • Andrew86
    Идиоты, разрешите населению на законодательном уровне отключаться от централизованного отопления и самостоятельно устанавливать автономное, прекратите душить грабительскими, экономически не обоснованными тарифами на тепло от монополистов! Посмотрите, наконец, как решается этот вопрос в развитых странах, где давно поняли, как нерационально, затратно сжигать невосполнимые ресурсы для производства тепла при централизованном отоплении. Или всемогущие монополисты, как и до войны, не дадут провести нужные стране законы для экономии газа ?
  • Бенина Мама
    У меня по этому поводу 3 вопроса:
    1) Будет ли свет?
    2) Будут ли в свободной продаже электроплиты и электронагреватели?
    3) Что произойдёт с электропроводкой, когда все их зимой повключают?
    Но ответить на эти простые вопросы в нынешней власти некому.
  • Colt
    Разрешите официально отключаться от центрального отопления.
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