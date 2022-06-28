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Число погибших от удара РФ по ТЦ в Кременчуге людей выросло до 18

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Число погибших от удара РФ по ТЦ в Кременчуге людей выросло до 18
По состоянию на 7 утра 28 июня от ракетного удара россиян по ТЦ "Амстор" в Кременчуге погибли 18 человек.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать", - написал он.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 59 раненых.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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Топ комментарии

  • Вася Быколог
    Це не війна, це тероризм вищого рівня. Далеко в тилу вбивають цивільне населення в місці можливого масового скупчення.
    Ціль - залякати, змусити прийняти умови терористів.
    Керівництво московії повинно стати на одному щаблі з бен Ладеном.
    Підлягають знищенню в разі виявлення всіма можливими засобами.
  • govtva
    Орки радостно истерят в комментариях,скоро им все воздастся по делам их черным.
  • Бенина Мама
    "Новый собственник четырех ТЦ "Амстор" - Игорь Мазепа, СЕО Concord Capital - передаст их в управление East Solution Group (ESG), которая входит в Smart Holding Вадима Новинского - бывшего собственника указанных ТЦ... ТРЦ "Амстор" находились в собственности Smart Holding Вадима Новинского. В августе 2019 года суд признал ООО "Амстор" банкротом, общий объем кредиторских требований к ООО - 2,33 млрд грн (при оценке в 26,3 млн грн), из которых 1,15 млрд грн долг перед государственным "Укрэксимбанком". 08.04.2021.
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