На фоне возможного расширения Союза следует отходить от принципа единодушия во внешней политике и принимать все большее число решений большинством голосов стран-членов.

О необходимости такой реформы верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель написал колонку на сайте Европейской службы внешних дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Боррель отметил, что в повестке дня стоит расширение ЕС, ведь признана европерспектива Украины, Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан. По его словам, по мере расширения должно реформироваться и принятие решений в Евросоюзе.

Он подчеркнул, что расширенный ЕС должен быть в состоянии действовать. По его мнению, это может быть достигнуто сокращением применения правила единодушия при принятии решений во внешней политике и других сферах. Больше решений нужно принимать квалифицированным большинством, считает Боррель.

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Он призывает "убрать мертвое бремя единодушия" и в аргументации своей позиции выделил в частности следующие факторы:

– расширение ЕС – не милость или уступка, а стратегический интерес Евросоюза. По мере прошлых волн расширения исторически проводились институциональные реформы в ЕС;

– ЕС уже раньше расплачивался за принцип единодушия, принимая затянутые и слабые решения. Война РФ против Украины – ускоритель истории; она подчеркнула необходимость принятия решений в режиме реального времени;

– ЕС действовал решительно в первые недели после широкомасштабного вторжения России, но затем начались проблемы с принятием шестого пакета санкций против РФ, в том числе под них не попал Владимир Гундяев (патриарх Кирилл);

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– случалось, что одна страна блокировала решение о процессе евроинтеграции Северной Македонии и Албании, на которое были согласны другие члены ЕС. Если страны будут заранее знать, что решения могут быть приняты большинством, у них появится стимул для переговоров и поиска консенсуса. Если они знают, что они могут заблокировать решение самостоятельно, этого стимула нет.