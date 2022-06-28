Канада направила в Балтийское море два боевых судна

Два канадских боевых судна отправились к Балтийскому морю. Они примут участие в операции НАТО по укреплению восточного фланга.

Об этом заявили в министерстве обороны Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Корабли "Кингстон" и "Саммерсайд" отправились в четырехмесячную командировку в Балтийское море и Североатлантический регион для участия в операции REASSURANCE. Канада отправляет два судна береговой обороны класса "Кингстон", чтобы присоединиться к мерам сдерживания и заверения НАТО в Центральной и Восточной Европе" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба судна будут выполнять боевую миссию с июля по октябрь 2022 года. "В рамках операции REASSURANCE суда присоединятся к постоянному присутствию НАТО в море, что позволит быстро и эффективно реагировать на запрос любой операции НАТО", - подчеркнули в минобороне.

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В ведомстве добавили, что "Кигстон" и "Саммерсайд" заменят суда "Монреаль" и "Галифакс", которые в настоящее время Канада развернула в регионе, поддерживая усилия НАТО.

На борту "Саммерсайд" будет находиться команда подводников-саперов, работа которых поддерживать автономную подлодку, которая будет транспортировать "Кингстон".