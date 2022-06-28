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Сэкономленные на покупке "Байрактаров" деньги пойдут на обеспечение победы, - Притула

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Сэкономленные на покупке "Байрактаров" деньги пойдут на обеспечение победы, - Притула
Деньги, собранные на покупку беспилотников "Байрактар", которые производитель решил передать Украине бесплатно, пойдут на "обеспечение победы".

Об этом Сергей Притула написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сэкономленные деньги будут потрачены на приближение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Украины!" – пообещал он.

Притула также поблагодарил турецкую компанию за ее оценку "способностей украинцев объединяться" и отметил, что Украина "поражена вашим решением".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкая компания Baykar подарит народу Украины три беспилотника, деньги на которые собирал проект Притулы "Народный Байрактар"

Как сообщалось, турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях передать бесплатно Украине три беспилотных авиационных комплекса "Bayraktar TB2", на которые ранее в Украине был объявлен сбор средств.

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  • Бенина Мама
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  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    турок розчулився і допоміг українцям, татарин Ахметов теж допомагає медициною, з українцем Порошенком зрозуміло без слів - забезпечив уже не один батальйон, А що там із нашими єврейськими братами багачами - Коломойським, Рабиновичем, Гройсманом, Ложкіним та ін?

    Скільки вони дали на захист Вітчизни?
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    там є аудит як внутрішній так і зовнішній - не потрібно обсирати меценатів та волонтерів якщо ти сам не дав жодної копійки
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