Сэкономленные на покупке "Байрактаров" деньги пойдут на обеспечение победы, - Притула

Деньги, собранные на покупку беспилотников "Байрактар", которые производитель решил передать Украине бесплатно, пойдут на "обеспечение победы".

Об этом Сергей Притула написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сэкономленные деньги будут потрачены на приближение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Украины!" – пообещал он.

Притула также поблагодарил турецкую компанию за ее оценку "способностей украинцев объединяться" и отметил, что Украина "поражена вашим решением".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкая компания Baykar подарит народу Украины три беспилотника, деньги на которые собирал проект Притулы "Народный Байрактар"

Как сообщалось, турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях передать бесплатно Украине три беспилотных авиационных комплекса "Bayraktar TB2", на которые ранее в Украине был объявлен сбор средств.