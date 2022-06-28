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Глава Генштаба Британии Сандерс призовет предотвратить Третью мировую: "Это наш момент 1937 года"

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Глава Генштаба Британии Сандерс призовет предотвратить Третью мировую: "Это наш момент 1937 года"
Британия и ее союзники сталкиваются со своим "моментом 1937 года" после вторжения России в Украину и должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новую мировую войну.

Об этом новый глава Генштаба армии Британии Патрик Сандерс заявит на армейской конференции в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон на этой неделе объявит об увеличении расходов на оборону Великобритании в соответствии с растущими проблемами безопасности.

Генерал Патрик Сандерс намерен сказать, что президент России Владимир Путин и его "экспансионистские амбиции" представляют наибольшую угрозу суверенитету, демократии и свободе жить без насилия, которое он когда-либо знал.

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Ожидается, что Сандерс, занявший пост главнокомандующего армией в прошлом месяце, скажет, что его единственной целью является "мобилизация армии, чтобы помочь предотвратить [распространение] войны в Европе, будучи готовым воевать и побеждать вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО".

Его предупреждение поддержит министр обороны Бен Уоллес, который также, как ожидается, выступит на армейской конференции перед поездкой на саммит НАТО.

Ожидается, что генерал Сандерс предложит свой взгляд на угрозу, представляемую Россией, и то, как его армия адаптируется, с большей сосредоточенностью на борьбе в городах и восстановлении дорогостоящих запасов оружия.

"Это наш момент 1937 года", - скажет начальник армии. Он подразумевает решающий период перед Второй мировой войной.

"Мы не в состоянии войны, но должны действовать быстро, чтобы нас не втянуть в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию… Я сделаю все, что в моих силах, чтобы британская армия играла свою роль в предотвращении войны", - заявил он.

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Этот вызов означает, что армия должна модернизироваться, внедряя новые технологии, такие как кибервойны и ракеты большой дальности с сохранением традиционных военных навыков.

Ожидается, что генерал Сандерс также скажет, что армия пересмотрит возможности своих транспортных средств

По его словам, сдерживание России "означает большее количество армии, готовой большую часть времени", и что он ожидает, что "все чины будут готовы упорно тренироваться и вступать в боевые действия".

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Всё он правильно сказал, но 3-я Мировая уже идёт почти 14 лет (с момента нападения Параши на Грузию). Западу, чтобы задавить Гитлера, хватило и 6 лет.
  • 5 копійок
    Без світової війни світове зло не знищити.
  • viktor donovan
    1937 год не афишируется в истории СРСР, а также Украины. Именно в этот год Гитлер обозначил свои цели на переустройство миропорядка. Стратегически были обозначены все цели. Публика на совещании собралась только самая ближняя. Это т.н. "протокол Хоссбаха" (Хоссбах тогда военный адьютант Гитлера от вермахта вел протокол этого действа) который и был предметом исследования в Нюрнберге. С этим не согласился только Бек, начГШ, основное было-нападение на Чехословакию вызовет мировую войну. В феврале 1938 фюрер изгнал всех несогласных генералов, заменил их лояльными. Идеологией был несправедливый Версаль и угнетение немцев на их исторических землях. А в Мюнхене в 1938 было "мирное решение" которое к добру не привело. Так что бриты правы. Именно в 1937 году Гитлер решился и своей решимостью заразил всех. Сталин тогда восклицал -ай да Гитлер, ай да молодец. Ну а Вольдемар на склоне лет заразился бациллами смертоубийства.
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