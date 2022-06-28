Войска РФ обстреляли ночью две громады на Днепропетровщине, - Резниченко

Оккупанты ночью обстреляли Широковскую и Зеленодольскую громады на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Тревожная ночь с обстрелами. Враг снова попал по Криворожскому району - ударил по Широковской и Зеленодольской громадам. Предварительно, без пострадавших", - отметил он.

"Очень всех прошу не терять бдительности. Пожалуйста, переходите в безопасные мест, когда слышите сигнал тревоги. Обязательно. Враг коварен - целенаправленно стреляет и выпускает ракеты по обычным людям", - добавил Резниченко.

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