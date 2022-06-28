G7 осуждает российский удар по ТЦ в Кременчуге: Путин и виновные будут привлечены к ответственности

"Большая семерка" осуждает атаку войск РФ на ТРЦ в Кременчуге.

Об этом говорится в заявлении G7, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге", - говорится в заявлении "Большой семерки".

В заявлении также отмечается, что нападения на невинных гражданских лиц являются военным преступлением.

"Президент Путин и виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Также лидеры G7 заявили о готовности продолжать оказывать финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько нужно.

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"Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", - подытожили лидеры G7.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.