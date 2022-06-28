Белый дом не уверен, что Украина сможет вернуть все оккупированные территории, - CNN
Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимных сотрудников Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
Советники Байдена сейчас ведут внутреннюю дискуссию о том, каким образом Украина могла бы переформулировать определение своей победы. И что Владимиру Зеленскому стоило бы допускать и безвозвратную потерю территорий.
В то же время, подчеркнули собеседники, США не собираются давить на Украину и принуждать ее к территориальным уступкам для скорейшего окончания войны. Они также допускают и более положительный прогноз – что позже в этом году украинские силы смогут перейти в контрнаступление и вернуть значительные части территории.
Читайте: США поставят Украине ПВО средней и большой дальности, - Белый Дом
Сотрудник Конгресса, знакомый с обсуждениями, прокомментировал, что никто не считает потерю Украиной территорий неизбежной.
"Сможет ли Украина вернуть их, в значительной, если не в полной мере, зависит от объемов нашей поддержки", - сказал он, напомнив, что Киев просит о 48 РСЗО, но пока получил обещание от Пентагона о восьми.
Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 намерен расширить санкции против оборонного сектора России, - Белый дом
От источников стало известно, что советник по нацбезопасности Джейк Салливан очень много общается с украинскими коллегами, а также провел часы телефонных разговоров в течение прошлой недели с "руководителем обороны Украины" (наверняка речь идет о главнокомандующем Валерии Залужном) и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.