Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 250 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1567 танков и 3704 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 июня потери личного состава противника составляют около 35 250 человек.