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Страны G7 хотят ограничить цены на газ из России, - Bloomberg

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Страны G7 хотят ограничить цены на газ из России, - Bloomberg
Лидеры стран G7 поручат профильным ведомствам изучить возможность введения предельных цен на российский газ. На этом настаивает премьер Италии Марио Драги.

Об этом пишет издание Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Поручение будет объявлено после завершения саммита. В итоговом коммюнике будет упомянут механизм ограничения цен на нефть из РФ.

Ранее лидеры ЕС ранее попросили Еврокомиссию изучить возможность ограничения цен на российский газ. Как пишет Bloomberg, некоторые государства скептически относятся к этой идее, потому что это нарушает рыночный процесс, другие опасаются, что Россия еще больше сократит поставки газа.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    На парашную нефть цены по решению G-7 тоже ограничат- до 30% от рыночной. Т.е. если сейчас Параша торгует с дисконтом >30%, то будет с дисконтом 70%. Кто сдуру переплатит Параше сверх этих 30%- против того тоже введут санкции.
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Оце дiло👍
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    Рейх цього століття треба приспати у зародку, Світ і так вже запізнюється з цим процесом..(
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