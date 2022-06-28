Враг выпустил по Николаеву 11 ракет, часть сбила ПВО. В результате обстрела Очакова погибла 6-летняя девочка, трехмесячный младенец в коме, - Ким (обновлено). ВИДЕО

Утром 28 июня Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

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"Информация о пострадавших и последствиях уточняется", - отметил он.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в Николаеве раздались взрывы.

В другом сообщении Ким уточнил, что ночью был нанесен ракетный удар по Николаеву, выпущено около 11 ракет.

"Часть из них сбила ПВО. Сейчас разбираемся", - написал Ким.

"Также был обстрел Очакова. Трое погибших, шесть раненых. Погибла девочка шести лет, трехмесячный ребенок в коме", - добавил руководитель региона.

По данным Кима, вечером 27 июня российские оккупационные войска совершили очередной обстрел Николаева из РСЗО "Ураган" кассетными боеприпасами.

"Поражены частные подворья и дома, автомобиль. Кассетные боеприпасы упали и у остановки общественного транспорта. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

В течение суток враг обстреливал также и Николаевщину.

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"Около 00:40 28 июня были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были по огородам, повреждений нет. Также были обстрелы около 04:30 утра. Попадания были по сельскохозяйственным угодьям. Пострадавших нет", - информирует Ким.

Утром 28 июня были обстрелы в Ингульской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы в Березнегуватской громаде. Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения. По предварительной информации есть повреждения, в некоторых местах разрушена инфраструктура и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.