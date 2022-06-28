Джонсон пригласил в Британию российских ученых, не согласных с Путиным

Британский премьер Борис Джонсон открыто предложил недовольным властями российским ученым переехать в Великобританию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

В рамках системы партнерства с украинскими университетами, которая позволит украинским ученым продолжить свои исследования в учреждениях Великобритании, Джонсон сказал, что это предложение распространяется на российских коллег.

"Русским ученым и исследователям, которые смотрят на насилие Путина с тревогой и которые больше не чувствуют себя в безопасности в России: вы должны смело подавать заявку, чтобы приехать в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знанию" – сказал Джонсон.

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В рамках схемы "Исследователи в зоне риска", бюджет которой сейчас расширен почти до 10 миллионов фунтов стерлингов, в Великобританию привезут и поддержат около 130 украинских ученых.

Премьер-министр уделял значительное внимание Украине на встрече G7 на юге Германии, и хотя британские чиновники говорят, что на саммите наблюдалось беспрецедентное единство между мировыми лидерами по долгосрочной поддержке, конкретных действий было мало.

Даунинг-стрит заявил, что надеется, что это произойдет на следующем саммите НАТО в Мадриде, на который Джонсон отправится во вторник.

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Сравнивая необходимость противостояния России с ситуацией во время Второй мировой войны, Джонсон сказал, что хотя противодействие фашизма также принесло огромные затраты, она затем привела к десятилетиям процветания и стабильности.

В целом, утверждает премьер-министр, "цена свободы стоит того, чтобы заплатить". Он сказал: "Помните, демократиям в середине прошлого века понадобилось много времени, чтобы осознать, что они должны противостоять тирании и агрессии. Это было очень дорого".