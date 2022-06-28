Вооруженные силы РФ все больше истощаются, - Британская разведка
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
В течение 24-26 июня Россия нанесла чрезвычайно интенсивные удары по Украине с использованием ракет большой дальности. В разведке отмечают, что вероятно были использованы советские ракеты Х-22 и более современные Х-101, выпущенные как из белорусского, так и из российского воздушного пространства.
"Это оружие было разработано для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического превосходства. Аналогично, РФ выставила основные элементы шести разных армий, но добилась лишь тактического успеха под Северодонецком. Российские вооруженные силы все больше и больше. истощаются", - говорится в сообщении.
Разведка подчеркивает, что украинские войска продолжают укреплять свои позиции в Лисичанске после отступления от Северодонецка.
"Украинские военные продолжают наносить ущерб российским командным центрам, нанося успешные удары далеко вглубь тыла противника", - добавили в обзоре.