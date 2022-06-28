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Вооруженные силы РФ все больше истощаются, - Британская разведка

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Вооруженные силы РФ все больше истощаются, - Британская разведка
Применение Россией большого количества ракет, среди которых и советские ракеты, свидетельствует о все большей истощенности ресурса российских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

В течение 24-26 июня Россия нанесла чрезвычайно интенсивные удары по Украине с использованием ракет большой дальности. В разведке отмечают, что вероятно были использованы советские ракеты Х-22 и более современные Х-101, выпущенные как из белорусского, так и из российского воздушного пространства.

"Это оружие было разработано для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического превосходства. Аналогично, РФ выставила основные элементы шести разных армий, но добилась лишь тактического успеха под Северодонецком. Российские вооруженные силы все больше и больше. истощаются", - говорится в сообщении.

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Разведка подчеркивает, что украинские войска продолжают укреплять свои позиции в Лисичанске после отступления от Северодонецка.

"Украинские военные продолжают наносить ущерб российским командным центрам, нанося успешные удары далеко вглубь тыла противника", - добавили в обзоре.

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Топ комментарии

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Ще більше виснажуються? Якщо всіх експертів почитати, то це вже по друге у кругу почали виснажуватись....
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Салливан, всё ясно. Вы бы ещё мнение усов или пресс-алкаше написали.
  • botoks
    Бутусов в недавнем интервью говорил, что измотаны были ЗСУ под Тошковкой. Поэтому и получился прорыв фронта. Так что изматываются ОБЕ стороны
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