Украина приглашает страны Европы разместить свой газ в хранилищах, - министр энергетики Галущенко
Об этом пишет в Фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что к 1 ноября европейские газовые хранилища должны быть заполнены на 80% в рамках подготовки к зиме. Но не все европейские страны имеют свои подземные хранилища, отметил министр.
"Украина, как председательствующий в 2022 году участник Energy Community, готова подставить свое плечо и стать надежным партнером Европы в обеспечении устойчивого газоснабжения этого отопительного сезона. Наши ПХГ – самые большие в Европе и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран. Тем более что условия хранения в Украине – самые оптимальные в Европе", - написал Галущенко.
Он отметил, что Украина внесет мощный вклад в обеспечение энергетической безопасности и независимости Европы.