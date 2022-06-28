В результате агрессии РФ в Украине 341 ребенок погиб и более 622 ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 28 июня 2022 года более 963 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 341 ребенок погиб и более 622 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 336, Харьковской - 183, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 57, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ночь на 28 июня из-за обстрела оккупантами г. Очаков Николаевской области получила смертельные ранения 6-летняя девочка.

27 июня в результате авиаудара врага по Лисичанску погиб 14-летний мальчик.

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По данным ювенальных прокуроров, 27 июня военные страны-агрессора обстреляли Немышлянский район Харькова ранения получили пять мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет.

"26 июня при обстреле войсками РФ с. Малиновка Покровского района Донецкой области получил ранение 9-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушено полностью.