Фотовыставку "Украина. После вторжения" открыли в Вене

В австрийской Вене прошла фотовыставка "Украина. После вторжения". Были представлены работы украинских фотокорреспондентов, сделанные в начале полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщила правозащитница, одна из основательниц неправительственной организации "Медийная инициатива по правам человека" Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас провели несколько продуктивных дней в Вене. Открыли фотовыставку, были на нескольких важных встречах, а сегодня при содействии украинской и американской делегаций организовали специальное внеплановое мероприятие в ОБСЕ по поводу насильственных исчезновений на оккупированных территориях и местах содержания украинцев россиянами.

Что важно – это не была только презентация нашей аналитики или наш пересказ свидетельств потерпевших и свидетелей. С нами были Алена Лапчук, жена замученного до смерти херсонского теробороновца Виталия Лапчука и Елена Шевченко, которая до сих пор ищет свою раненую и похищенную россиянами из Гостомеля сестру Людмилу и ее мужа Игоря", - рассказала она.

По словам Решетиловой, показания этих женщин просто не могут оставить равнодушными даже отчаянных и циничных дипломатов.

"Сегодня плакали даже они. Я знаю, что многим свидетелям и жертвам военных преступлений трудно рассказывать свои истории. Но вы не представляете, как это важно и как это работает! Каждое ваше свидетельство, каждый ваш рассказ – это камешек в построение справедливости и наказания для агрессора. Говорите с миром!" - подытожила она.

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