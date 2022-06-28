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В Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российского удара по ТЦ

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В Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российского удара по ТЦ
28, 29 и 30 июня в Кременчуге Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор".

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение любых развлекательных мероприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. То, что произошло - это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга. Кременчугская громада требует привлечь к ответственности виновных в развязывании войны и нападении на мирных граждан", - отметил он.

"Не забудем, не простим!", - добавил глава города.

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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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Топ комментарии

  • Player New
    По всій Україні повинна бути безстрочна жалоба до кінця війни. Ніяких дискотек, розважальних центрів, аквапарків, пляжів і т.д. хоча б з поваги до тих хто воює й тих хто загинув, люди не мають права жити як завжди й розважатись доки інші стоять на смерть і гинуть.
  • Алекс Морган
    Вони знущаються? У на 4 місяця війна, вбивства і катування! У нас жалоба кожну хвилину 24/7...
  • Валентина Саюн c856325a
    Лисичанськ на лінії вогню, їм евакуацію запропонували, а ось далекі райони ,куди усю Україну евакуювати? Люди не повинні кучкуватися, закрити великі магазини і все таки ППО повинні працювати всюди
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