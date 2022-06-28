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Ответом на обстрел Кременчуга должно быть усиление военной поддержки Украины, - Дуда

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Ответом на обстрел Кременчуга должно быть усиление военной поддержки Украины, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по ТРЦ в Кременчуге.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В преддверии саммита НАТО в Мадриде Россия совершила очередное военное преступление против мирного населения. На этот раз в Кременчуге, Украина. Ответом на обстрел торгового центра, переполненного невиновными людьми, должно быть усиление военной поддержки Украины, защитников Европы", - подчеркнул польский лидер.

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Топ комментарии

  • Кіт Семен
    по любому. петріот, абоамс, ф16, томагавк, або шото в єтом родє
  • SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
    скажи честно - ты из-под впн или .. та не.. тыж не поляк. вот что тебе, мразота. здесь нужно?
  • Right Right 2d264255
    Треба надіслати війська НАТО
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