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Дипломаты РФ распространяют безумные теории заговора, отрицая ракетный удар по Кременчугу. Россия - страна убийц и откровенных лжецов, - Кулеба

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Дипломаты РФ распространяют безумные теории заговора, отрицая ракетный удар по Кременчугу. Россия - страна убийц и откровенных лжецов, - Кулеба
Россия – страна убийц и откровенных лжецов.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Омерзительно наблюдать за российскими реакциями на ракетный удар РФ по Кременчугу. Обычные россияне радуются в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. Россия - страна убийц и откровенных лжецов", - отметил он.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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Топ комментарии

  • Tuman Tumanov
    В Амстор влучили, в робочий час, нікого не заділо, нічого не загорілося, а тут якраз тероборона і ВСУ з законсервованими тілами і бензином. І давай підпалювали і тіла розкладати...
    І головне, біля кожного ТРЦ є склад з тілами і бензином. А раптом влучать і ніхто не загине.
    Дебільні казки для запаяних дебілів.
  • Hanka Panyanka
    русня - не люди, немає там людей зовсім, це якісь потвори, небезпечні для цивілізованого людства...
  • Сліпий
    Когда роZZия с грохотом падет
    Никто не подберет слова другие
    Все скажут: Догоняет свой корабль
    Страна насильников, убийц и педофилов!
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