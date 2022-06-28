Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Любая попытка "посягнуть" на Крым – это Третья мировая война, - Медведев

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Любая попытка "посягнуть" на Крым – это Третья мировая война, - Медведев
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для нас Крым – часть России. И это – навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым – это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, – это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - сказал Медведев.

Он также утверждает, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО "ничем особенно новым России не угрожает".

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В то время как, якобы, Украина в НАТО - "на порядок опаснее из-за наличия неурегулированных территориальных споров".

Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Значить скоро будемо звільняти Крим
  • Garry Grant
    Пьяные бредни дегенерата.
  • Дик Шелдон
    Нічого нам кацапи не принесуть. Нащо та дурня? Я проїздив у свій час Московію аж до Комчатки. За межами Москви жили вони як свині так й живуть. Головне, щоб була брага, квашена капуста та кортопля. І нічого для щастя тому кацапу більше не надо. Така в них більшість населення і ніяки санкції ще нижче той низький рівень життя не опустять. За кордон більшость не їздила і не хоче, а на пожерти їм буде достатньо. Якщо Україна хоче повернути Крим, альтернативі війні не має.
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