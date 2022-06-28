Обстрел ТЦ в Кременчуге может расследовать Гаага, - Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что преступление россиян, нанесших удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, может рассматриваться в Международном уголовном суде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова сообщила с места обстрела в Кременчуге 28 июня в эфире национального марафона новостей.

"Приехали (международные – ред.) эксперты, уже работающие у нас. У них опыт работы с нашими следователями, оперативниками. И то, о чем я говорила стражам порядка, – нам нужно сразу брать стандарт международного гуманитарного права. Это сложно, мы к этому не привыкли, хотя у нас 8 лет война. Но этот стандарт нужно брать и его уже держать, потому что, возможно, это дело будет делом, которое будет рассматриваться в Гааге".

По словам Генпрокурора, пока никто не знает, какой потом будет стратегия расследования, поэтому нужно сразу собирать доказательства таким образом, чтобы они "были применимы в любом суде".

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Она подчеркнула, что по этому делу важно обращать внимание на два аспекта: первый – привлечение к ответственности российских преступников и второй – привлечение тех людей, которые допустили халатность или служебную халатность (бизнес, не остановивший работу ТЦ во время воздушной тревоги – ред.) .