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Оккупанты забрали городского голову Херсона Колыхаева, - советница Ляшевская (обновлено)

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Оккупанты забрали городского голову Херсона Колыхаева, - советница Ляшевская (обновлено)
Российские захватчики забрали городского голову Херсона Игоря Колыхаева.

Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты забрали городского голову Херсона Колыхаева, - советница Ляшевская 01

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Впоследствии она добавила подробности: "Сегодня утром мэр Херсона Игорь Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные росгвардейцы и, скорее всего, ФСБ".

По данным Ляшевской, россияне искали документы, изъяли жесткие диски с компьютеров и открыли все сейфы.

Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и вывезли.

Уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи угрожал арестом. Колыхаев не пошел.

Мы все в опасности. Все под ударом.

Я боюсь за жизнь Игоря Колыхаева", - подчеркнула Ляшевская.

Оккупанты забрали городского голову Херсона Колыхаева, - советница Ляшевская 02

Оккупанты забрали городского голову Херсона Колыхаева, - советница Ляшевская 03

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Топ комментарии

  • буков
    "Саме з моменту окупації Колихаєв почав освоювати бюджетні кошти міста Херсона. Це квіточки, фонтани, парки Херсона, ремонт доріг і так далі. Колихаєв маскується тим, що він дбає про херсонців, проте своєю чергою він створює картинку для окупантів. Також він зазначає, що працює дистанційно, але люди в окупованому Херсоні бачать, як Колихаєв щоранку їздить грати у теніс. Після обіду до нього приходить Костяк, саме той гауляйтер, якого підривали, та керівник 90-ї виправної колонії Херсона. Вони всі приходять до Колихаєва в гості та проводять собі наради, а тоді він вільно пересувається Херсоном та стверджує, що працює для людей", - зазначив Хлань.
  • KosAn30 JT26
    куда забрали?на барбекю?на пьянку?хоть писали бы что выкрали
  • Иван Петров 2bf404b5
    Легенду создают. Типа, страдалец.
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