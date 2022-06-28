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Установлены имена российских летчиков, нанесших удар по ТЦ в Кременчуге, - Монастырский

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Установлены имена российских летчиков, нанесших удар по ТЦ в Кременчуге, - Монастырский
Аналитики Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили полк российской авиации, нанесший ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Кременчуге. Также установлены имена летчиков, совершивших преступление.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Аналитики СБУ и Национальной полиции установили, какой именно полк авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, взлетавших на ТУ-22, совершившего роковые выстрелы", - рассказал он.

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Более подробной информации Монастырский не предоставил.

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Топ комментарии

  • govtva
    Назначить награду за их головы,их собутыльники сами их и кончат.
  • Sophia-Maria Duglass
    1. Монастырский - министр МВС. Это не его дело устанавливать военных преступников . Пусть преступностью внутри страны занимается , погранпункты с ЕС в порядок приводит , чтобы люди в чистые туалеты могли идти . ХВАТИТ ПИАРИТЬСЯ
    2. Это Буданова тема и он должен на ней пиарится
    3 РБК - российское издание . ХВАТИТ ИХ ЦИТИРОВАТЬ ‼️‼️‼️
  • Койот Восточноукраинский
    Пора назначать официальную награду за голову каждого летуна. Стартовать тысяч со 100 баксов и каждую неделю удваивать.
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