Точное количество жертв в Кременчуге неизвестно, разобрали 60% завалов, - Монастырский

Без вести пропавшими после ракетного удара РФ по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге считается 21 человек, разбор завалов продолжается и, возможно, завершится к утру среды.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день… 18 погибших. 21 человек считается пропавшим без вести. Часть из них может быть среди 18 уже найденных тел", - сказал министр.

По его словам, большинство найденных тел еще не опознаны, поскольку сильно обгорели.

"На эту минуту можем сказать о разборе 60% завалов этого торгового центра. Поэтому цифры по жертвам еще не окончательные. Спасатели будут пытаться разобрать завалы до завтрашнего утра, тогда будет известно окончательное количество погибших", - добавил глава МВД.

Монастырский отметил, что в результате ракетного удара по ТЦ 59 человек получили ранения, 25 человек госпитализированы, 1 умер в больнице.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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