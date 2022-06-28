Смерть украинских воинов на совести болгарских политиков, - болгарский доброволец Калин Димитров

Отказавшись предоставлять боеприпасы и вооружение по поставкам армии Болгарии в военное время, правительство этой страны действительно помогает России. Такого мнения придерживается болгарский доброволец Калин Димитров.

Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Димитров считает, что объем оружия, которое Украина может получить из Болгарии через посредников, не поможет в войне против РФ – слишком маленькие объемы можно поставить таким образом. По его мнению, запасы, необходимые "здесь и сейчас", Украина может получить только из запасов армии Болгарии.

"Украине нужен каждый 152-мм и 122-мм снаряд, который она может получить. Новых 155-миллиметровых систем еще нет в таких количествах, что лишили бы старые системы смысла", - пишет он.

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"Мы снова выбрали стыд. А гибель украинских воинов на фронте – на совести, в том числе, и болгарских правителей. Бедная коалиция, бедная территория, бедный электорат. Ничего – приближаются выборы. И я надеюсь, что люди напомнят им об этом факте", – добавил Димитров.