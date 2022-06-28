Вокруг Запорожья не прекращают строить дополнительные защитные сооружения, - ОВА

Запорожье продолжает дополнительно укреплять свои оборонительные рубежи.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Из Крыма, через Мелитополь к востоку и наоборот движется российская техника. Враждебная батальонная тактическая группа начала движение в сторону Бердянска, Приморска и дальше. В целом, это небольшая группа по сравнению с теми силами, которые накоплены на Запорожском направлении. Ситуация прогнозируемая, стабильная и без существенных изменений", – отметил он.

По его словам, вокруг Запорожья не прекращают возводить дополнительные защитные сооружения.

"Укреплений не может быть многовато. Пока дополнительно усиливают внутренний тактический круг укреплений. В этом нам помогает вся Украина. 7 областей прислали дополнительную технику, а 5 областей предоставили древесину", - добавил Старух.

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