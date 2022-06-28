Жадан стал лауреатом Премии мира немецкой книжной торговли

Украинский писатель, поэт, переводчик и музыкант Сергей Жадан стал лауреатом нынешней Премии мира немецкой книжной торговли.

Об этом сообщили в Попечительском совете премии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы чествуем украинского писателя и музыканта за его выдающееся художественное творчество и гуманное отношение, которое обращено к воюющим людям и помогает им, рискуя своей жизнью", - отметило жюри.

Отмечается, что в своих романах, очерках, стихах и песенных текстах Сергей Жадан переносит нас в мир, который испытал большие потрясения и одновременно живет традициями. Его тексты рассказывают, как война и разрушения входят в этот мир и сотрясают людей. При этом писатель находит собственный язык, показывая нам то, чего многие долго не хотели видеть. "...В поэтически радикальном тоне Сергей Жадан исследует, как при всем насилии люди в Украине пытаются вести независимую жизнь, обозначенную миром и свободой", - говорится в сообщении.

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Церемония вручения премии состоится 23 октября 2022 года во Франкфурте. Она присуждается с 1950 года, размер вознаграждения составляет 25 тысяч евро.

Жадан поблагодарил немецких друзей за премию и отметил важность присутствия Украины в немецком информационном пространстве. "Мы нуждаемся в оружии, но в информационной поддержке мы нуждаемся так же. Мы должны победить в этой войне, мы должны защитить свое будущее. Поэтому сегодня каждое проявление поддержки украинской культуры работает на нашу победу", - написал Жадан в фейсбуке.