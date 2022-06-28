Украина законтрактовала десятки "Байрактаров", почти все мощности "Baykar Makina" будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ, - Резников
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что ВСУ получили первые байрактары еще в июле 2021 года.
"В том же году достигнуты принципиальные договоренности о строительстве совместного завода по производству байрактаров в Украине. В настоящее время продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", - отметил Резников.
"Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетов". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и, таким образом, на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказе еще десятков беспилотников", - подчеркнул глава Минобороны.