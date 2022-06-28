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Путин дал указание бить по гражданским объектам, - Монастырский

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Путин дал указание бить по гражданским объектам, - Монастырский
Прилет российской ракеты в торговый центр Кременчуга на Полтавщине – это акт терроризма, очередное военное преступление России в Украине, подтверждающее цели Кремля умышленно уничтожить украинцев.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр подчеркнул, что рядом с торговым центром "Амстор" нет военных объектов.

"В это время в торговом центре было много людей. Там было до 1000 человек. Во время воздушной тревоги часть вышла... Жертв может быть больше", - заявил Монастырский.

По его словам, ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 18 мирных украинцев, еще почти 60 пострадали, свидетельствует о том, что подобные удары по гражданским объектам – не случайность. 

"Это подтверждает, что Путин дал указание бить по гражданским объектам. Без разбора, кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь о жилых кварталах, или если мы говорим об объектах как ТЦ, выбирают время, когда там много людей" - сказал Монастырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Точное количество жертв в Кременчуге неизвестно, разобрали 60% завалов, - Монастырский

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Топ комментарии

  • nav svargi
    smert putina dolzhna bit zasnjata na video(kak s kadffi) tolko v mesto zeleznovo pruta - dolzhne bitj flagshtok s trizubcem na konce.
  • Yakov Yakov
    ще один дальній родствєннік гоміка абдрістовічя.
  • _Igorko_
    Люди, що ж ви в слові "*****" стільки помилок робите!
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