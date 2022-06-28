Украина вернула тела еще 46 павших воинов, из них 21 - защитник "Азовстали", - Минреинтеграции

Украина вернула тела еще 46 павших воинов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Как отмечается, в Запорожской области прошла очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих.

"Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного захоронения. Из них 21 – защитник "Азовстали". Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

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