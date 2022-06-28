Единственным гарантом безопасности в Европе является НАТО. С Украиной Альянс будет гораздо эффективнее, - Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал предоставить Украине до конца этого года План действий по членству в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом он заявил в интервью немецкому изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

"Чем больше оружия будет доставлено в Украину, тем короче путь к миру. Мы можем остановить Путина - если у нас будет достаточно оружия. Речь идет об освобождении Европы от Путина", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко напомнил, что Германия согласилась на поставку самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 года.

"Речь идет не только о будущем Украины, но и о будущем Германии, Европы и мира. И это будущее зависит от поставки 500 танков, 1000 артиллерийских систем, 100 боевых самолетов и 300 ЗРК. Те, кто поставляет это оружие, не просто помогают Украине - они инвестируют в собственную безопасность. Также пора заблокировать весь экспорт из России. Россия получает 500 миллиардов долларов в год на войну против Украины", - добавил он.

По словам пятого президента, единственной организацией, которая может обеспечить безопасность в Европе, является НАТО.

"Мы не просим у России разрешения, в какую организацию нам вступать. Как Президент я вписал в нашу Конституцию, что целью нашей внешней политики является вступление и в ЕС, и в НАТО. От вступления Украины в НАТО обе стороны получат одинаковую пользу. Мы приходим не с пустыми руками. Украинская армия – одна из сильнейших в Европе. НАТО будет гораздо эффективнее с Украиной, чем без Украины. Нам нужен план действий по вступлению Украины в НАТО до конца этого года", - подытожил Порошенко.

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