Россия запретила въезд жене и дочери Байдена

Российская Федерация включила родных президента США Джо Байдена в расширенный "черный список" граждан, которым запрещено въезжать на территорию страны.

Об этом сообщили в МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

Там сообщили, что расширяют "черный список" на 25 человек и отметили, что это расширение является ответом на новые санкции США против политических и общественных деятелей РФ.

Супруга президента США Джил Байден и его дочь Эшли Байден заняли в обновленном списке первые места. Также в него вошли сенаторы и ученые, разрабатывающие рекомендации по санкциям против РФ.

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