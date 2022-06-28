В Украине обновили список деятелей, именами которых рекомендуют называть улицы

В расширенный список вошли 150 имен творцов, исследователей и популяризаторов украинского языка, чьи имена рекомендуют использовать для географических названий и объектов топонимики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Уполномоченного по защите государственного языка.

"Сегодня мы обязаны окончательно разорвать узы колонизаторского прошлого. Украинское пространство должно принадлежать украинцам. Улицы, проспекты, скверы, парки должны носить имена выдающихся украинских деятелей, а остатки советской эпохи должны уйти в прошлое. Деколонизация топонимии необратима!" - отмечает языковой омбудсмен Тарас Кремень.

В списке, среди прочих, поэт-юморист Павел Глазовой; писатель и ученый Петр Гулак-Артемовский; литературный критик Иван Дзюба; поэт и киносценарист Иван Драч; поэтесса Наталья Забила; романист Павел Загребельный; композитор Владимир Ивасюк; режиссер Лесь Курбас; диссидент Левко Лукьяненко; военный деятель Нестор Махно; режиссер Лесь Танюк; историк Орест Субтельный; писатель Владимир Яворивский.

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Список был упорядочен Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем в сотрудничестве с ведущими учреждениями Национальной академии наук Украины: Институтом литературы имени Т. Шевченко, Институтом языкознания имени А. Потебни, Институтом украинского языка с участием Национальной академии педагогических наук Украины.

В течение месяца все желающие могли присоединиться, направляя свои предложения относительно тех украинцев, которые, по их мнению, внесли определяющий вклад в развитие и утверждение украинского языка как государственного. Предложения поступали как из Украины, так и из-за границы, от представителей украинской диаспоры, в частности, и из Канадского института украинских студий в Торонто.

По словам Уполномоченного, обновленный список будет повторно направлен руководителям областных военных администраций для использования в работе.

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