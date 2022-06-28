Данилов - Медведеву: "Возвращение оккупированного Крыма будет проведено без попыток, сразу"

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву, заявившему, что попытка посягнуть на оккупированный Крым будет рассматриваться как объявление войны.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобном воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток сразу", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации.

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