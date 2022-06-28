Данилов - Медведеву: "Возвращение оккупированного Крыма будет проведено без попыток, сразу"
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Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву, заявившему, что попытка посягнуть на оккупированный Крым будет рассматриваться как объявление войны.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобном воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток сразу", - отметил секретарь СНБО.
Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации.
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