Оккупанты пытались проникнуть в тыл ВСУ в Запорожской области: 6 рашистов ликвидировали, одного взяли в плен

ДРГ российских оккупантов пыталась проникнуть в тыл ВСУ с целью проведения диверсий на Запорожском направлении. 6 рашистов ликвидировали, а одного взяли в плен.

Об этом сообщили в ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Недавно защитниками Запорожского направления была уничтожена диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск, которая пыталась проникнуть в тыл наших подразделений с целью проведения диверсий. Во время боевого столкновения ликвидированы 6 военных оккупантов, один попал в плен.

Им оказался бывший заключенный за тяжкие преступления, отбывавший наказание в исправительных учреждениях временно оккупированной территории Донецкой области. Вот вам и "вторая армия мира" - армия убийц, уголовников и мародеров", - говорится в сообщении.

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