Энергетики вернули свет для 12 тысяч семей Одесской и Донецкой областей после вражеских обстрелов, - ДТЭК

Энергетики отремонтировали поврежденные вражескими обстрелами электросети и вернули свет для более чем 12 тысяч семей в Одесской и Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети возобновили питание в 14 населенных пунктах. Вновь получают электроснабжение 11 539 домохозяйств в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", - сообщили в компании.

Специалисты энергокомпании в сопровождении военных смогли добраться до поврежденного оборудования и возобновить его работу менее чем за сутки. Как следствие - со светом более 6,5 тысячи семей Славянской громады, где были обстрелы накануне.

Без света остаются 315 населённых пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Также 27 июня энергетики ДТЭК завершили работы по восстановлению электроснабжения на территории Одесской области, которая 26 июня осталась без света из-за ракетных обстрелов. Менее чем за сутки энергетики заживили 643 дома, обесточенные в Одесском районе.

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Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.