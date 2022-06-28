Бывший КГБшник во Львове корректировал огонь россиян по Яворовскому полигону. Его задержали

В марте мужчина через мессенджеры "сливал" врагу информацию о местонахождении ВСУ во Львовской области. Его отправили под стражу и могут посадить на 12-15 лет.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура и СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, уроженец Львова, бывший сотрудник КГБ СССР в течение марта 2022 года оказывал помощь государству-агрессору и его военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Мужчина с помощью одного из мессенджеров передавал представителями РФ информацию о местонахождении ВСУ на территории Львовской области для нанесения ракетных ударов", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование осуществляет Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

СБУ в своем телеграм-канале сообщает о задержании агента РФ, корректировавшего ракетные удары по Яворивскому военному полигону на Львовщине.

"Контрразведчики украинской спецслужбы установили: информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с пометками на карте он посылал куратору через специально скрытый чат в телеграм-канале", - говорится в сообщении СБУ.

В украинской спецслужбе напоминают, что в результате ракетных обстрелов Яворовского полигона погибли более 50 военнослужащих, еще почти 150 получили ранения.

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"Дополнительно контрразведчики СБУ исследуют тот факт, что этот мужчина мог передавать информацию о дислокации Иностранного легиона на территории военного полигона", - информируют в спецслужбе.