Новости • Война

Рогозин опубликовал спутниковые снимки мест проведения саммита НАТО и координаты "центров принятия решений"

31 78190
Рогозин опубликовал спутниковые снимки мест проведения саммита НАТО и координаты "центров принятия решений"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал спутниковые снимки и координаты мест, где будет проводиться саммит НАТО.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Мадриде открывается саммит НАТО, на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом.

Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотографии места проведения саммита и тех самых  "центров принятия решений", которые поддерживают украинских националистов", - говорится в сообщении.

Также Рогозин "на всякий случай" опубликовал координаты соответствующих объектов.

Читайте также: Twitter заблокировал аккаунт Рогозина за угрозы "покончить с Украиной"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вололо Трололо
    Опанував гугл мапс?
  • vityana Opek
    Не факт, воно ж тупе як валянок, попросив когось з підлеглих
  • Дима Сергейчук
    Я могу открыть гугл карту и показать ему кремль, что поменяется?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости