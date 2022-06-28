Рашисты обстреляли Индустриальный район Харькова. Есть пострадавшие, – Синегубов

Сегодня, 28 июня, российские оккупанты нанесли очередной удар по Индустриальному району Харькова. Возник пожар на одном из предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий. По предварительным данным, 5 пострадавших. Состояние - среднее, 1 госпитализирован в тяжелом состоянии. Данные обновляются. Просим без необходимости не выходить на улицы города. Берегите себя и своих близких!", – говорится в сообщении.

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