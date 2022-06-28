Боррель о российском ударе по ТЦ в Кременчуге: Мерзкий акт в серии нападений на гражданское население. РФ будет нести ответственность

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором решительно осудил ракетный удар российских захватчиков по торговому центру в Кременчуге Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС самым решительным образом осуждает российский ракетный удар по торговому центру в украинском городе Кременчуг. Сообщается, что в момент нападения в центре находились сотни ни в чем не повинных мирных жителей. Наши мысли с жертвами и их семьями", - сказано в заявлении, текст которого распространен во вторник в Брюсселе.

Боррель констатировал, что это – "еще один гнусный акт в серии нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил России, включая недавние ракетные удары по гражданским зданиям и инфраструктуре в Киеве и других регионах".

"Продолжающиеся обстрелы гражданских лиц и гражданских объектов являются предосудительными, абсолютно неприемлемыми и приравниваются к военным преступлениям. Россия несет полную ответственность за эти акты агрессии, разрушения и человеческие жертвы, которые они влекут. Она будет нести за них ответственность", - убежден Высокий представитель.

В этой связи он вновь подтвердил полную солидарность ЕС с украинским народом. "ЕС продолжит оказывать сильную поддержку общей экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь", - добавил Боррель.

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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.