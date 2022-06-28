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Байден досрочно уедет с саммита G7, - Белый дом

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Байден досрочно уедет с саммита G7, - Белый дом
Президент США Джо Байден покинет саммит стран "Большой семерки" раньше, чем планировалось.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Досрочно уехать с саммита Байден вынужден из-за плохой погоды.

По графику Байден должен выступить с речью на заключительной сессии встречи лидеров развитых экономик мира, после чего вылететь вертолетом в Мюнхен. Оттуда он должен был вылететь на президентском самолете в Мадрид для участия в саммите НАТО.

Однако Белый дом объявил, что из-за тумана, низкой облачности и возможной грозы в районе проведения саммита Байдена доставит в Мюнхен автомобильный кортеж.

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Перед своим досрочным отбытием Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и хозяином саммита канцлером Олафом Шольцем.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    У ***** валізка для гімна не витримає прийняття такого рішення
  • Бенина Мама
    Он просто едет, а не летит на саммит НАТО. Но Параше от этого легче не будет.
  • CrossFirenko
    Не витримав Gандонів з Німеччини, Франції і Італії за вертіння дупами перед ******.
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