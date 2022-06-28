Байден досрочно уедет с саммита G7, - Белый дом

Президент США Джо Байден покинет саммит стран "Большой семерки" раньше, чем планировалось.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Досрочно уехать с саммита Байден вынужден из-за плохой погоды.

По графику Байден должен выступить с речью на заключительной сессии встречи лидеров развитых экономик мира, после чего вылететь вертолетом в Мюнхен. Оттуда он должен был вылететь на президентском самолете в Мадрид для участия в саммите НАТО.

Однако Белый дом объявил, что из-за тумана, низкой облачности и возможной грозы в районе проведения саммита Байдена доставит в Мюнхен автомобильный кортеж.

Также смотрите: Зеленский предложил лидерам G7 пять шагов, которые могут быть полезны для Украины и Европы. ВИДЕО

Перед своим досрочным отбытием Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и хозяином саммита канцлером Олафом Шольцем.