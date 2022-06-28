Цены на топливо стабилизировались, но оно есть не на всех АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 28 июня 2022 по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Но топливо есть не во всех сетях АЗС.