МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Эстонию

МИД России рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию "в связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

В министерстве отметили, что эстонская таможня после принятия санкций ЕС ввела с 10 июля запрет на ввоз из России ряда товаров, в том числе продуктов и мебели, и на вывоз среди прочего сумок, обуви и электроники дороже 750 евро, а также наличных евро - под угрозой штрафа или тюрьмы (до 3 лет).

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