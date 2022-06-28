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МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Эстонию

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МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Эстонию
МИД России рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию "в связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

В министерстве отметили, что эстонская таможня после принятия санкций ЕС ввела с 10 июля запрет на ввоз из России ряда товаров, в том числе продуктов и мебели, и на вывоз среди прочего сумок, обуви и электроники дороже 750 евро, а также наличных евро - под угрозой штрафа или тюрьмы (до 3 лет).

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Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    по хрюкалу кацапскому могут настучать,если хлебальник начнут открывать
  • nav svargi
    tak eto zhe harasho - menshe etovo derma v EE bude...esho bi i LV ta LT mogli prizvati....da teh kto uzhe sdes - zabrati i prjamo v jakutiju ...*****.
  • NewTroll
    Эстонобандеровцы!
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