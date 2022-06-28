30 июня начинается коммерческий обмен электроэнергией Украины с ЕС, - ENTSO-E
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте ENTSO-E.
"Технические предпосылки уже выполнены, чтобы обеспечить первый этап коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и соседними странами. Это произошло после успешной синхронизации энергетических систем 16 марта 2022 года и приветствия "Укрэнерго" как члена-наблюдателя ENTSO-E 26 апреля 2022 года. Эти результаты достигнуты благодаря большой работе всех операторов систем электроснабжения, особенно "Укрэнерго" и соседних операторов систем электроснабжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начало коммерческого обмена электроэнергией с энергосистемой Украины/Молдовы запланировано на 30 июня.
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"Ожидается, что торговля электроэнергией на других соединениях (Украина-Словакия, Украина-Венгрия и Молдова-Румыния) начнется позже. Общая мощность торговли сначала будет установлена на уровне 100 МВт на первом этапе. После этого начальный этап будет регулярно оцениваться. Постепенное увеличение торговой мощности будет происходить на основе соображений стабильности и безопасности энергосистемы", – добавили в заявлении.
В ENTSO-E подчеркнули важность этого шага, сделанного менее чем через четыре месяца после экстренной синхронизации энергосистем Украина-Молдова с Континентальной Европой.