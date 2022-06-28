30 июня начинается коммерческий обмен электроэнергией Украины с ЕС, - ENTSO-E

Энергосистема континентальной Европы (ENTSO-E) заявила о планируемом начале коммерческих обменов электроэнергией с энергосистемой Украины и Молдовы 30 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте ENTSO-E.



"Технические предпосылки уже выполнены, чтобы обеспечить первый этап коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и соседними странами. Это произошло после успешной синхронизации энергетических систем 16 марта 2022 года и приветствия "Укрэнерго" как члена-наблюдателя ENTSO-E 26 апреля 2022 года. Эти результаты достигнуты благодаря большой работе всех операторов систем электроснабжения, особенно "Укрэнерго" и соседних операторов систем электроснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начало коммерческого обмена электроэнергией с энергосистемой Украины/Молдовы запланировано на 30 июня.

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"Ожидается, что торговля электроэнергией на других соединениях (Украина-Словакия, Украина-Венгрия и Молдова-Румыния) начнется позже. Общая мощность торговли сначала будет установлена ​​на уровне 100 МВт на первом этапе. После этого начальный этап будет регулярно оцениваться. Постепенное увеличение торговой мощности будет происходить на основе соображений стабильности и безопасности энергосистемы", – добавили в заявлении.

В ENTSO-E подчеркнули важность этого шага, сделанного менее чем через четыре месяца после экстренной синхронизации энергосистем Украина-Молдова с Континентальной Европой.