Кадырова наградили "За заслуги перед стоматологией"

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени. Решение о присуждении профессиональной награды приняла Стоматологическая ассоциация России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее время. Вручение ордена было приурочено к открытию нового здания Грозненской стоматологической поликлиники №1.

В ответ Кадыров наградил высшей наградой Чечни – орденом Кадырова – главного врача поликлиники Юнуса Умарова.

СМИ писали о наградах, которые получает Кадыров. Так, у главы Чечни есть медали за укрепление уголовно-исполнительной системы России, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства.

У Кадырова также много статусов. Например, он почетный профессор сразу трех учебных заведений – Исламского университета имени Кунта-Хаджи Кишиева, Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета. Ученые степени главы Чечни дают ему право читать лекции в вузах, чем он обещал заняться после окончания своего правления республикой.

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В прошлом году Кадыров получил орден "Авиценна" за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук. В декабре глава Чечни подписал указ о награждении медалью "За заслуги перед Чеченской республикой" своей 21-летней дочери – начальника департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадыровой.

Всего у главы Чечни более трех десятков официальных правительственных наград, среди них медаль "За военную доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы), звезда Героя России.